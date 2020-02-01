«Зенит» разгромил «Дюделанж»

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с люксембургской командой «Дюделанж». Встреча прошла на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме и завершилась со счётом 4:0.
Сине-бело-голубые вышли вперёд уже на 2-й минуте матча усилиями защитника Йордана Осорио. На 20-й минуте преимущество петербургской команды удвоил нападающий Себастьян Дриусси. Спустя 7 минут защитник Игорь Смольников довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте итоговый счёт установил полузащитник Алексей Сутормин, реализовавший пенальти.
«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (34), по дополнительным показателям превосходящий ЦСКА и «Локомотив».
- 1 февраля 2020
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