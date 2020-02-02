Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Зенита» Артём Дзюба в зимнее трансферное окно мог перейти в «Тоттенхэм Хотспур».
Нападающий входил в шорт-лист главного тренера «шпор» Жозе Моуринью на усиление позиции форварда после травмы Гарри Кейна. Рассматривался вариант как полноценного трансфера, так и аренды форварда на полгода. Но переход не состоялся по причине нежелания «Зенита» отпускать нападающего. К тому же сделке помешал тот факт, что у Дзюбы уже есть договорённость с петербургским клубом о новом контракте.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Форвард защищал также цвета тульского «Арсенала», московского «Спартака», «Ростова» и «Томи». Контракт 31-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 30 июня 2020 года.
В нынешней кампании Артём в 19 матчах чемпионата России забил 11 мячей и отдал 9 голевых пасов. В 6 встречах Лиги чемпионов Дзюба записал в актив 2 мяча и 1 результативную передачу.
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16:19«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм» Эксклюзив
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