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Умер экс-футболист «Черноморца» Лев Майоров

Умер экс-футболист «Черноморца» Лев Майоров
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

1 февраля на 51-м году жизни скончался бывший полузащитник новороссийского «Черноморца» Лев Майоров, сообщается на официальном сайте клуба.

«Буквально вчера Лев Николаевич приходил на тренировку «Черноморца» на стадион «Строитель», расспрашивал у своих давних друзей Эдуарда Саркисова и Сергея Бурдина о жизни команды. Рассказывал о намерении съездить в Баку. И вот пришла неожиданная новость. Льва Майорова не стало…

Это был, наверное, самый любимый игрок новороссийской публики 90-х и 2000-х годов. На кого только не ругались болельщики «Черноморца», только не на Льва Майорова. Он был настоящим любимцем. 14 лет Лев Майоров отдал «Черноморцу». Какие только клубы высшей лиги его не приглашали, но он остался верен своему клубу — «Черноморцу».

Футбольный клуб «Черноморец» глубоко скорбит в связи со скоропостижной кончиной Льва Николаевича Майорова и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы.

Майоров выступал за «Черноморец» с 1992 по 2005 год. Ранее играл за «Нефтчи», «Бакинец», «Кяпаз», «Кубань» (Краснодар) и «Кубань» (Баранниковский). После окончания карьеры футболиста Майоров входил в тренерский штаб «Черноморца», а также возглавлял «Спартак-УГП» и «Олимпию» (Геленджик).

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