«Услышьте нас!» Родители учеников школы «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы «Луча» обратились к президенту страны Владимиру Путину и РФС с просьбой о создании футбольной академии клуба.
«Мы, граждане России, родители, родственники юношей от 3 до 18 лет, которые не представляют свою жизнь без футбола! Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский Футбольный Союз для спасения футбола в нашем самом отдалённом, но самом огромном регионе нашей страны.
Похоже, сейчас настал самый трудный час. Мы не хотим думать, что последний. Вместе с футбольным клубом умрёт и футбольная школа подготовки юных футболистов. Школа многие десятилетия была вторым домом для тысяч ребят. Невозможно подсчитать сколько ребят, начав свой путь в футболе здесь, стали профессиональными игроками.
Если в руководстве страны, в руководстве спорте и футбола есть дальновидные, грамотные, неравнодушные руководители, мы обращаемся к Вам!
А теперь о главном! Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!», — говорится в заявлении болельщиков клуба на канале в YouTube.
Напомним, ранее болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В настоящее время игроки клуба из Владивостока не тренируются, команда не готовится к старту весенней части чемпионата. Долги по зарплате составляют пять месяцев.
- 3 февраля 2020
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