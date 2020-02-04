Гудйонсен: лучшие нападающие в мире больше не хотят переходить в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Челси» Эйдур Гудйонсен поделился мнением о переходе форварда Одиона Игало в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что трансфер Игало стал возможен благодаря периоду, когда он состоялся — в зимнее трансферное окно. Не думаю, что кто-то из лучших форвардов был доступен.

Лучшие нападающие в мире больше не хотят переходить в «Манчестер Юнайтед", — приводит слова Гудйонсена Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 30-летнего Игало у китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» до окончания сезона-2019/2020.



В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.



Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.