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Джано назвал главные моменты своей карьеры в «Спартаке»

Джано назвал главные моменты своей карьеры в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник кипрского клуба «Анортосис» Джано Ананидзе назвал персональный рейтинг главных событий, произошедших с ним во время выступления за московский «Спартак».

«Во-первых, дебют в Кубке России против «Краснодара» — в этом матче я забил гол. После этого и в чемпионате у меня пошло, стал забивать. Это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Понятно, в памяти навсегда останется долгожданное чемпионство.

Что ещё? Я приобрёл много друзей, хороших знакомых. В Тарасовку я приходил, как в родной дом. Первые пять лет я вообще жил на базе, только потом снял квартиру», — сказал грузинский футболист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2019 год.

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