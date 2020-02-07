Джано назвал главные моменты своей карьеры в «Спартаке»
Полузащитник кипрского клуба «Анортосис» Джано Ананидзе назвал персональный рейтинг главных событий, произошедших с ним во время выступления за московский «Спартак».
«Во-первых, дебют в Кубке России против «Краснодара» — в этом матче я забил гол. После этого и в чемпионате у меня пошло, стал забивать. Это были одни из самых счастливых дней в моей жизни. Понятно, в памяти навсегда останется долгожданное чемпионство.
Что ещё? Я приобрёл много друзей, хороших знакомых. В Тарасовку я приходил, как в родной дом. Первые пять лет я вообще жил на базе, только потом снял квартиру», — сказал грузинский футболист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, Джано защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2019 год.
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Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.
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