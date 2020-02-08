Фото: игроки и тренеры «Спартака» с трофеем турнира в Катаре

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию после победы в заключительном матче Кубка Матч Премьер с «Партизаном» (3:2), которая принесла красно-белым первое место на международном турнире в Катаре.



На фото запечатлены футболисты и члены тренерского штаба команды с трофеем турнира.

Фото: Официальный «твиттер» ФК «Спартак»

Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. После этого красно-белые в основное время сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и проиграли «железнодорожникам» в серии пенальти (2:4).



«Спартак» стал победителем турнира в Катаре досрочно. Заключительный матч состоится завтра, 9 февраля. В нём сойдутся «Ростов» и «Локомотив», за тур до конца соревнований занимающие второе и третье место в турнирной таблице соответственно.