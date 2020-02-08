«Спартак» всё ещё плох. Несмотря на победу в катарском турнире

Главным событием матча между «Спартаком» и «Партизаном» стал скандал, случившийся в концовке первого тайма и завершившийся двумя удалениями у сербов. О том, как это было, можно подробно прочитать здесь.

Скандал в матче «Спартак» — «Партизан». Милошевича удалили, он чуть не увёл команду с поля Концовка первого тайма вышла жаркой. Также удалился бывший «армеец» Натхо.

К сожалению, регламент турнира не подразумевает замену удалённого футболиста, поэтому во втором тайме характер матча слишком сильно изменился, и вряд ли эти 45 минут помогут тому же Тедеско в анализе проблем «Спартака» перед возобновлением сезона. А вот первая половина стала очень даже показательной. И она намекнула, что красно-белые до сих пор находятся в разобранном состоянии, работы по строительству у Тедеско будет ещё много.



В субботу, в отличие от предыдущих двух игр, немецкий тренер сделал с первых минут ставку на основную тройку защитников – Джикию, Жиго и Кутепова. Также в опорной зоне вышли номинально основные Крал и Зобнин, на флангах – Айртон и Рассказов, а в нападении – Понсе. Состав был близок к оптимальному, но всё же не являлся таковым из-за отсутствия основного вратаря Максименко, лучшего футболиста команды Бакаева, а также травм Ларссона и Умярова. В дальнейшем наверняка случатся корректировки, а пока шанс получили Тиль (в роли инсайда) и Мирзов (один из двух форвардов).



«Спартак» быстро повёл в счёте – Рассказову удался хороший рывок по бровке после скидки Зобнина, он прорвался в свободную зону, прострелил на ближнюю штангу, там Понсе поборолся с защитником, и мяч отскочил на набежавшего Зобнина. Это был скорее трудовой гол, а не системный, однако казалось, что он раскрепостит команду и позволит ей в дальнейшем играть с преимуществом.



Но нет: почти сразу после гола «Спартак» рассыпался и принялся чудить. Гигантские сложности проявились во всех игровых аспектах. Выход из обороны полностью отсутствовал, несколько раз Крал и партнёры теряли мяч в центральной зоне и привозили на свои ворота быстрые атаки. Прессинга не наблюдалось, причём почти не было даже попыток организовать его. Движение Мирзова, Тиля и Понсе без мяча выглядело сомнительным и несогласованным, команде не удавалось полноценно дёргать соперников и создавать зоны. Да и центральные защитники играли слабо. Итог: «Спартак» пропустил до перерыва два гола (после подачи фронтального штрафного и после очередного обреза в центре), а мог пропустить ещё два-три раза.



Во втором тайме футбол уже был ненастоящим. «Партизан» не просто остался в меньшинстве, так ещё и перестал выкладываться на поле, просто сел в оборону. «Спартак» получил огромное преимущество, начал подолгу владеть мячом, но опасные моменты в позиционных атаках, опять же, создавал редко. Понравились разве что острые действия от Бакаева (в очередной раз вышел на замену и выглядел на голову выше партнёров) и резкие включения Айртона по левому флангу.

Сначала дебютный гол после классного прохода и разрезающей передачи Бакаева забил Соболев (а мог забить и ещё парочку, но запорол моменты). Затем пенальти – пусть и слегка сомнительный – заработал Айртон.



«Спартак» стал чемпионом турнира, но, кажется, эта победа принесла ему даже меньше эмоций, чем аналогичный «успех», достигнутый при Олеге Кононове год назад. Всё-таки Тедеско смотрит на всё адекватно. И он наверняка понимает, что первый тайм – это ужас-ужас, а ответы на главные вопросы всё ещё не получены.



Где расположить Зобнина? Как встроить в систему Тиля? Как создавать острые моменты без Бакаева? Соответствуют ли требованиям Айртон и Рассказов? Осваивает ли команда прессинг? Как научить её позиционно атаковать?



Работы у Тедеско остаётся очень много.