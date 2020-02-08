Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА победил норвежскую команду «Одд». У Шкурина гол и результативная передача

ЦСКА победил норвежскую команду «Одд». У Шкурина гол и результативная передача
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с норвежской командой «Одд» со счётом 3:1.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями полузащитника Яки Бийола. На 12-й минуте нападающий «Одда» Торгейр Бёрвен восстановил равенство в счёте. Судьбу противостояния российская команда решила до перерыва. Победу москвичам обеспечили голы хавбеков Ильи Шкурина и Константина Марадишвили на 24-й и 38-й минутах соответственно.

В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
08 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Одд
Шиен, Норвегия
1:0 Бийол – 4'   1:1 Бёрвен – 12'   2:1 Шкурин – 24'   3:1 Марадишвили – 38'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020