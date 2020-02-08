ЦСКА победил норвежскую команду «Одд». У Шкурина гол и результативная передача

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче с норвежской командой «Одд» со счётом 3:1.



«Армейцы» вышли вперёд уже на 4-й минуте усилиями полузащитника Яки Бийола. На 12-й минуте нападающий «Одда» Торгейр Бёрвен восстановил равенство в счёте. Судьбу противостояния российская команда решила до перерыва. Победу москвичам обеспечили голы хавбеков Ильи Шкурина и Константина Марадишвили на 24-й и 38-й минутах соответственно.



В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.