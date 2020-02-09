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Дубль Ригони принёс «Зениту» победу в матче с «Ленинградцем»

Дубль Ригони принёс «Зениту» победу в матче с «Ленинградцем»
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» в товарищеском матче со счётом 3:1 обыграл «Ленинградец», который выступает в ПФЛ. Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Эмилиано Ригони. В концовке первого тайма сине-бело-голубые увеличили разрыв в счёте, отличился Ригони, который оформил дубль. На 58-й минуте счёт до крупного довёл Илья Воробьёв. Через несколько минут отставание сократил Даниил Лучин.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ петербургский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с московским «Локомотивом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Ленинградец
Ленинградская область, Россия
1:0 Ригони – 31'   2:0 Ригони – 43'   3:0 Воробьёв – 58'   3:1 Лучин – 63'
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