Дубль Ригони принёс «Зениту» победу в матче с «Ленинградцем»

«Зенит» в товарищеском матче со счётом 3:1 обыграл «Ленинградец», который выступает в ПФЛ. Встреча состоялась на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.

Счёт был открыт на 31-й минуте. Автором забитого мяча стал Эмилиано Ригони. В концовке первого тайма сине-бело-голубые увеличили разрыв в счёте, отличился Ригони, который оформил дубль. На 58-й минуте счёт до крупного довёл Илья Воробьёв. Через несколько минут отставание сократил Даниил Лучин.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ петербургский клуб проведёт 29 февраля на своём поле с московским «Локомотивом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020