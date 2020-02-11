Тренера «Мальорки» обвиняют в расизме за жест в адрес японского игрока «Реала»

Тренер «Мальорки» Дани Пасторе был обвинён в совершении расистского жеста относительно полузащитника Такэфуса Кубо, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», во время матча чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1), сообщает Daily Mail.

Кубо разминался у кромки поля во время матча 23-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», и один из тренеров «Мальорки» Пасторе свистит и привлекает внимание к японскому футболисту, чтобы тот заканчивал разминку и мог выйти на поле, показывая расистский жест.

Кадры с этим эпизодом быстро распространились по Сети, и тренера «Мальорки» стали обвинять в расизме.

Такэфуса Кубо принял участие в 21 матче во всех турнирах за «Мальорку» в этом сезоне. Японский полузащитник забил один гол и стал автором двух результативных передач.