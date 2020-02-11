Сёмин: в Италии писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, — никогда»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал печальное известие о кончине бывшего футболиста «Спартака» Валерия Рейнгольда.
«Он был очень позитивным человеком, никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными ни были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Вспоминаю один из моментов. Мы со „Спартаком“ играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, „Болонья“ и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: „Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд, с его скоростью, их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 февраля 2020
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