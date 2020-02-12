Краневиттер получил травму в первом матче за «Монтеррей»
Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дебютировал в составе «Монтеррея», в который перешёл в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.
26-летний футболист вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче Кубка Мексики с командой «Сантос Лагуна», однако был заменён уже в первом тайме. На 33-й минуте хавбек покинул поле из-за травмы.
Фото доступно в «твиттере» San Cadilla El Norte.
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах сине-бело-голубых, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.
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