Краневиттер получил травму в первом матче за «Монтеррей»

Бывший полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер дебютировал в составе «Монтеррея», в который перешёл в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.



26-летний футболист вышел на поле в стартовом составе в первом четвертьфинальном матче Кубка Мексики с командой «Сантос Лагуна», однако был заменён уже в первом тайме. На 33-й минуте хавбек покинул поле из-за травмы.

Фото доступно в «твиттере» San Cadilla El Norte.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах сине-бело-голубых, однако результативными действиями отметиться не сумел. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.