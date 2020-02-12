Сарри: матч полуфинала Кубка Италии с «Ювентусом» стимулирует любого соперника

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом», который состоится завтра, 13 февраля. Первая встреча будет проходить в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

«Милан» заметно прибавил в плане игры и результатов. С нами они будут играть после дерби, в котором хорошо выглядели. Мы ждём сложного матча, будем играть на полном стадионе. Безусловно, игра с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии стимулирует любого соперника.

Криштиану Роналду сейчас в порядке. Мы разговаривали с ним, он сказал, что сообщит мне, если будет чувствовать усталость. Кьеллини сыграл 50 минут в матче молодёжной команды, но нам ещё нужно проводить тесты», — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса».