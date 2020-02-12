Гол Панюкова принёс «Уралу» победу в товарищеском матче с «Текстильщиком»

«Урал» провёл очередной товарищеский матч на сборах в Ларнаке (Кипр). Клуб из Екатеринбурга встречался с «Текстильщиком» из Камышина. Встреча завершилась победой представителя РПЛ с минимальным счётом.
Единственный мяч в этой встрече на 85-й минуте забил форвард Андрей Панюков.
Ранее «Урал» в контрольном матче уступил шведскому клубу «ИК Браге» со счётом 2:4.
Товарищеский матч
«Урал» — «Текстильщик» — 1:0 (0:0)
Гол: Панюков, 85.
«Урал»: Годзюр, Поляков (игрок на просмотре, 46), Вилюш, Мамин, Кулаков, Димитров, Бумаль, Бикфалви (Погребняк, 60), Егорычев (Августиняк, 46), Кухарчик (Бавин, 46), Панюков.
«Урал», набрав 24 очка, завершил первую часть сезона на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России для «Урала» возобновляется 29 февраля матчем с ЦСКА.
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