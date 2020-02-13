«Спартак» показал первую тренировку на сборе в Сочи
Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик с видеофрагментами первой тренировки команды на третьем зимнем сборе в Сочи.
Занятие проходило в мокрый снег, сильный ветер и град. Завершилась тренировка двусторонним матчем.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале московского клуба.
«Вчера красно-белые приступили к работе на третьем зимнем сборе. Андре Шюррле и Джордан Ларссон тренировались в общей группе и вместе с командой получили от погоды южное «гостеприимство», — сообщается в официальном «твиттере» красно-белых.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ московский клуб проведёт 29 февраля на выезде с «Динамо».
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