«Краснодар» назвал соперников по третьему сбору

Футболисты «Краснодара» приступили к работе на третьем тренировочном сборе, который проходит в Марбелье (Испания). Сбор будет длиться с 13 по 23 февраля.

В Испании «быки» проведут четыре товарищеских матча. 16 февраля «Краснодар» двумя составами сыграет с «Крыльями Советов» и «Мольде» (Норвегия).

20 февраля состоится матч с «Малагой» (Испания»). 23 февраля «быки» сыграют с «Ростовом», сообщает пресс-служба «Краснодара».

Примечательно, что «Ростов» также проведёт товарищеский матч с «Мольде» на сборах в Испании.

«Краснодар», набрав 35 очков, завершил первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» краснодарцы отстают на 10 очков. Сезон для «Краснодара» возобновится 1 марта, когда южане будут принимать «Уфу».