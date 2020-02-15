Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»

Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»
Футбол / Германия 0

В Дортмунде завершился стартовый матч 22-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте дортмундцев вперёд вывел точный удар Лукаша Пищека. В начале второго тайма Джейдон Санчо удвоил преимущество хозяев. А ещё через пять минут свой восьмой гол в Бундеслиге забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Точку в этом матче поставил Рафаэл Геррейру.

«Боруссия» после этой победы набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на один балл, но мюнхенцы провели на матч меньше. «Айнтрахт» с 28 очками располагается на девятом месте.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
14 февраля 2020, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Пищек – 33'   2:0 Санчо – 49'   3:0 Холанд – 54'   4:0 Геррейру – 74'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020