Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Айнтрахт»
В Дортмунде завершился стартовый матч 22-го тура немецкой Бундеслиги. «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
На 33-й минуте дортмундцев вперёд вывел точный удар Лукаша Пищека. В начале второго тайма Джейдон Санчо удвоил преимущество хозяев. А ещё через пять минут свой восьмой гол в Бундеслиге забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Точку в этом матче поставил Рафаэл Геррейру.
«Боруссия» после этой победы набрала 42 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Теперь дортмундцы отстают от лидирующей «Баварии» на один балл, но мюнхенцы провели на матч меньше. «Айнтрахт» с 28 очками располагается на девятом месте.
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