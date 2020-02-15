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Экс-игрок сборной Англии посоветовал Санчо отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Англии посоветовал Санчо отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон поделился мыслями о возможном переходе хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Практически все, кто может позволить себе трансфер Санчо, захотят его купить, так что у Джейдона есть время выбрать новый клуб. Думаю, выбор в пользу «Манчестер Юнайтед» был бы неправильным. Конечно, это фантастический клуб, такой переход здорово отразится на его биографии, но, учитывая, что представляет собой эта команда сейчас, на него будет оказываться слишком много давления с первого же дня. Столь молодой футболист не должен сразу становиться лидером клуба вроде «Юнайтед». Сейчас в этой роли находится Маркус Рашфорд, и его тело получает за это сполна. С молодыми игроками нужно быть аккуратными, потому что некоторые из них всё ещё формируются.

Если Санчо перейдёт в «Челси», «Ливерпуль» или, может, какой-нибудь испанский клуб, ему не придётся врываться в состав и удивлять. Его постепенно внедрят в команду, что положительно скажется на его развитии. Возможно, Джейдон не получит гарантированного места в стартовом составе, но поступит правильно», — цитирует Джонсона talkSPORT.

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