Защитник «Барселоны» Альба получил травму в матче с «Хетафе»
Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1), сообщает официальный сайт каталонской команды.
Альба почувствовал дискомфорт в первом тайме встречи и на 22-й минуте был заменён. Вместо Альбы на поле вышел защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо. В ходе медицинского обследования у Альбы было диагностировано растяжение паховой связки. О сроках восстановления 30-летнего испанского футболиста пока не сообщается.
«Барселона» догнала мадридский «Реал», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У обоих клубов по 52 очка, однако у «сливочных» один матч в запасе. «Хетафе» (42) занимает третье место. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эйбаром».
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