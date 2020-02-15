Защитник «Барселоны» Альба получил травму в матче с «Хетафе»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1), сообщает официальный сайт каталонской команды.



Альба почувствовал дискомфорт в первом тайме встречи и на 22-й минуте был заменён. Вместо Альбы на поле вышел защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо. В ходе медицинского обследования у Альбы было диагностировано растяжение паховой связки. О сроках восстановления 30-летнего испанского футболиста пока не сообщается.



«Барселона» догнала мадридский «Реал», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У обоих клубов по 52 очка, однако у «сливочных» один матч в запасе. «Хетафе» (42) занимает третье место. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Эйбаром».