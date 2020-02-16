Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Форвард «Порту» Марега из-за расизма отказался продолжать матч в чемпионате Португалии

Форвард «Порту» Марега из-за расизма отказался продолжать матч в чемпионате Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

Малийский нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся оскорблениям по расисткому признаку во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1), сообщает SAPO Desposito.

По данным источника, футболист вышел из себя и отказался продолжать матч. Уговорить форварда остаться на поле пытались партнёры по команде, а также темнокожий игрок соперника, но Марега не стал их слушать. Уходя с поля, он показал болельщикам большой палец вниз. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау был вынужден заменить футболиста на 71-й минуте.

На 60-й минуте именно Марега стал автором второго забитого мяча, принеся победу «драконам». Таким образом, «Порту» одержал четвёртую победу подряд в Примейре и до минимума сократил отставание от лидирующей «Бенфики».

Португалия - Примейра. 21-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Окончен
1 : 2
Порту
Порту
0:1 Дуглас – 10' (автогол)   1:1 Бруно – 49'   1:2 Марега – 60'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020