Форвард «Порту» Марега из-за расизма отказался продолжать матч в чемпионате Португалии

Малийский нападающий «Порту» Мусса Марега подвергся оскорблениям по расисткому признаку во время матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1), сообщает SAPO Desposito.
По данным источника, футболист вышел из себя и отказался продолжать матч. Уговорить форварда остаться на поле пытались партнёры по команде, а также темнокожий игрок соперника, но Марега не стал их слушать. Уходя с поля, он показал болельщикам большой палец вниз. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау был вынужден заменить футболиста на 71-й минуте.
На 60-й минуте именно Марега стал автором второго забитого мяча, принеся победу «драконам». Таким образом, «Порту» одержал четвёртую победу подряд в Примейре и до минимума сократил отставание от лидирующей «Бенфики».
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