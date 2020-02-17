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Шишкин покинул «Торпедо» спустя полгода после прихода в клуб

Шишкин покинул «Торпедо» спустя полгода после прихода в клуб
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило об уходе из команды защитника Романа Шишкина.

Контракт между чёрно-белыми и 33-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Романа за сотрудничество и желаем ему профессиональных успехов!» — говорится в сообщении клуба.

Шишкин перешёл в «Торпедо» летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании он принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.

Ранее Роман защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является, а также таких клубов, как «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.

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