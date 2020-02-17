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Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке», всё долго обдумывал

Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке», всё долго обдумывал
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминаниями о переходе бывшего нападающего красно-белых Артёма Дзюбы в «Зенит».

-Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, всё долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжёлый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушёл.

Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришёл в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так всё получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешёл", — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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