«Атлетико» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн
Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.
Ответная встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» состоится 11 марта в Ливерпуле.
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