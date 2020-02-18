Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн

«Атлетико» — «Ливерпуль»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов, смотреть онлайн
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. В бригаду также войдут ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери — Томаш Мусял.

Ответная встреча «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико» состоится 11 марта в Ливерпуле.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020