Верратти стал рекордсменом «ПСЖ» по числу матчей в еврокубках
Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти установил рекорд клуба по числу матчей, проведённых в еврокубках.
Рекордным для итальянца стал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Верратти провёл свой 58-й еврокубковый матч в составе «ПСЖ» и опередил Поля Ле Гуэна (57).
Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 27-летний итальянский хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Франции (в 14 — в основном составе), в которых стал автором пяти результативных передач, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2024 года.
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