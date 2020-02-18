Верратти стал рекордсменом «ПСЖ» по числу матчей в еврокубках

Итальянский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти установил рекорд клуба по числу матчей, проведённых в еврокубках.

Рекордным для итальянца стал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм). Верратти провёл свой 58-й еврокубковый матч в составе «ПСЖ» и опередил Поля Ле Гуэна (57).

Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 27-летний итальянский хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Франции (в 14 — в основном составе), в которых стал автором пяти результативных передач, а также получил шесть жёлтых карточек. Контракт футболиста с французским клубом действует до лета 2024 года.