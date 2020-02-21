Сульшер посетовал на необычность мяча в матче с «Брюгге»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первого матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (1:1).

«Матч проходил в непростых условиях, почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Это всё усложняло нам задачу. Мяч был другой по сравнению с тем, которым мы играем в чемпионате. Играть им было трудно. Попробуйте сами! Он очень лёгкий. Безусловно, условия для обеих команд одинаковые, но ветер и дождь повлияли на игру. Из-за недостатка концентрации и мы, и они пропустили странные голы», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» состоится 27 февраля на стадионе «Олд Траффорд».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место, набрав 38 очков в 26 турах.