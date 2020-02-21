Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер посетовал на необычность мяча в матче с «Брюгге»

Сульшер посетовал на необычность мяча в матче с «Брюгге»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первого матча в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге» (1:1).

«Матч проходил в непростых условиях, почти как на искусственном газоне. Мяч двигался очень быстро. Это всё усложняло нам задачу. Мяч был другой по сравнению с тем, которым мы играем в чемпионате. Играть им было трудно. Попробуйте сами! Он очень лёгкий. Безусловно, условия для обеих команд одинаковые, но ветер и дождь повлияли на игру. Из-за недостатка концентрации и мы, и они пропустили странные голы», — приводит слова Сульшера Daily Mail.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» состоится 27 февраля на стадионе «Олд Траффорд».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место, набрав 38 очков в 26 турах.

Сульшер: доволен игрой «Манчестер Юнайтед», но знаю, что можем играть лучше
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020