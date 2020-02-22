«Рубин» стал лидером РПЛ по тратам в зимнее трансферное окно. «Краснодар» — по доходам

Казанский «Рубин» потратил больше всех в Российской Премьер-Лиге в зимнее трансферное окно, а «Краснодар» получил самый наибольший доход, сообщает портал Transfermarkt.de.
Состав казанского клуба пополнили Иван Игнатьев из «Краснодара», за которого была выплачена сумма в размере € 7 млн, Дарко Евтич, пришедший из польского «Леха» за € 500 тыс, Солтмурад Бакаев из «Спартака» и Денис Макаров из «Нефтехимика», трансферы которых обошлись «Рубину» в € 300 тыс. Были арендованы защитник Пабло Сантос из «Браги», стоимость аренды которого составила € 100 тыс., и датский полузащитник из «Ольборга» Оливер Абильгар. Свободным агентом клуб пополнил 32-летний хавбек Дмитрий Тарасов.
Всего на новичков «Рубином» было потрачено € 8,2 млн, а средний их возраст составил 23,9 года.
Второе место по тратам в РПЛ в прошедшее трансферное занимает московское «Динамо», потратившее на Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко сумму в размере € 7,8 млн. Третье – грозненский «Ахмат» (€ 655 тыс.).
Лидером по доходам за трансферное окно в РПЛ стал «Краснодар». Он продал игроков на сумму в € 18,8 млн. Вторым клубом РПЛ по данному показателю стал питерский «Зенит» — € 5,9 млн. Третьим – московский «Спартак (€ 500 тыс.)
- 22 февраля 2020
-
01:54
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:38
-
00:30
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 21 февраля 2020
-
23:48
-
23:42
-
23:27
-
23:16
-
23:00
-
22:50
-
22:31
-
22:19
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:46
-
20:34
-
20:23
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:33