«Герта» стала лидером по тратам в зимнее трансферное окно. «Спортинг» — по доходам

Берлинская «Герта», представляющая чемпионат Германии, потратила больше всех в зимнее трансферное окно, согласно порталу Transfermarkt.de.
В зимний трансферный период команду пополнили нападающий Кшиштоф Пёнтек за € 27 млн из «Милана», полузащитник Люка Тузар из «Лиона» за € 25 млн, оставшийся в аренде во Франции до конца сезона, вингер «Уотфорда» Доди Лукебакио за € 20 млн, форвард «РБ Лейпциг» Матеус Кунья, трансфер которого обошёлся берлинцам в € 15 млн и опорный полузащитник «Штуттгарта» Сантьяго Аскасибар за € 11 млн, которым ранее интересовался российский ПФК ЦСКА.
На этих игроков «Гертой» было потрачено € 78 млн, а средний возраст игроков составляет 22 года.
При этом команду покинуло 8 игроков, но на них берлинцы не заработали ничего, так как 7 из них ушли в аренду, а ещё один покинул команду свободным агентом.
Второй командой по тратам в зимнее окно стал итальянский «Наполи», потративший € 65,5 млн на 10 игроков, а третьей – французский «Монако», который приобрёл 9 игроков на сумму в € 62 млн.
Лучшими по доходам стали лиссабонский «Спортинг», продавший Бруну Фернандеша в «МЮ» на сумму в € 55 млн, дортмундская «Боруссия», получившая доход от продаж 3 игроков в размере € 52 млн, и «Ред Булл Зальцбург», который получил доход на сумму € 41,5 млн, продав 4 игроков.
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