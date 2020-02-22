СПАЛ — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 20:00

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СПАЛ — «Ювентус».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенна. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Эмануэле Пренна. Резервный рефери — Никколо Барони.



В первой части чемпионата Италии «Ювентус» встречался со СПАЛом в матче 6-го тура. Встреча завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.



Туринский «Ювентус» в 24 матчах набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (15) — на последнем, 20-м месте.