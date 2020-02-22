Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

СПАЛ — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 20:00

СПАЛ — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 20:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СПАЛ — «Ювентус».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенна. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Эмануэле Пренна. Резервный рефери — Никколо Барони.

В первой части чемпионата Италии «Ювентус» встречался со СПАЛом в матче 6-го тура. Встреча завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.

Туринский «Ювентус» в 24 матчах набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (15) — на последнем, 20-м месте.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020