СПАЛ — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 20:00
Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СПАЛ — «Ювентус».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенна. В судейскую бригаду войдут ассистенты Сальваторе Лонго и Эмануэле Пренна. Резервный рефери — Никколо Барони.
В первой части чемпионата Италии «Ювентус» встречался со СПАЛом в матче 6-го тура. Встреча завершилась победой туринской команды со счётом 2:0.
Туринский «Ювентус» в 24 матчах набрал 57 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (15) — на последнем, 20-м месте.
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