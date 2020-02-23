«Челси» сообщил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем

Форвард «Аякса» Хаким Зиеш согласовал условия контракта с «Челси». Ранее лондонцы сообщали, что договорились с «Аяксом» об условиях трансфера. Зиеш согласовал контракт на пять лет, сообщает пресс-служба «Челси».

«Я очень рад и горд, что подписал контракт с таким большим клубом, как «Челси». С нетерпением жду начала следующего сезона. Надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов вместе», — сказал Зиеш.

«Мы очень рады, что Хаким присоединится к нам летом. Он был нашей ключевой целью во время последнего трансферного окна. Это один из самых опасных атакующих игроков в Европе в последние годы. И мы это видели в матчах с «Аяксом» в Лиге чемпионов», — добавила спортивный директор «Челси» Марина Грановская.