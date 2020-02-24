«Атлетико» обыграл «Вильярреал» в чемпионате Испании

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Вильярреал» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему ассистировали судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Пако Алькасер. В концовке тайма мадридский клуб восстановил равновесие, отличился Анхель Корреа, которому ассистировал Шиме Врсалько. На 64-й минуте «Атлетико» вышел вперёд благодаря голу Коке с передачи Корреа. Окончательный счёт на 74-й минуте установил Жоау Фелиш с паса Коке.

«Атлетико», набрав 43 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (38) — на 7-м месте.