Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления нападающего национальной команды и мадридского «Реала» Эдена Азара.
«У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом «Реала», и мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с «Манчестер Сити». Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, должен всегда быть на поле», — приводит слова Мартинеса Sport.es.
Напомним, 12 июня стартует чемпионат Европы – 2020, на котором сборная Бельгии сыграет в группе с командами России, Дании и Финляндии. Турнир продлится месяц.
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
- 24 февраля 2020
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
-
12:18
-
11:57
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:44
-
09:38
-
09:17
-
08:21
-
05:01
-
03:27
-
03:04
-
01:27
-
01:08
-
01:08