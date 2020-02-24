Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления нападающего национальной команды и мадридского «Реала» Эдена Азара.



«У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом «Реала», и мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с «Манчестер Сити». Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, должен всегда быть на поле», — приводит слова Мартинеса Sport.es.



Напомним, 12 июня стартует чемпионат Европы – 2020, на котором сборная Бельгии сыграет в группе с командами России, Дании и Финляндии. Турнир продлится месяц.



Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.



Родриго удалили в матче «Кастильи», теперь он пропустит матч «Реала» с «Барселоной»