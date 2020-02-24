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Гаттузо: нельзя остановить Месси, но мы должны кое-что попробовать

Гаттузо: нельзя остановить Месси, но мы должны кое-что попробовать
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится завтра, 25 февраля, в Неаполе.

«Нельзя остановить Месси, но мы должны кое-что попробовать. Против него нет смысла использовать персональную опеку. Говорят, что нужно закрыть Месси, но „Барселона“ — это не только он.

Месси — величайший футболист, учитывая всю его карьеру. Он является примером для детей, никогда не говорит ничего неуместного. Он делает такие вещи, которые можно увидеть только на PlayStation. Он был лучшим на протяжении многих лет.

Мы сыграем с отличной командой, состоящей из замечательных игроков. Мы понимаем, что нам будет сложно. Но я и мои парни гордимся тем, что встретимся с командой, которая в последние 10-15 лет является одной из лучших в мире. Мы должны выйти на поле без страха", — приводит слова Гаттузо Goal.

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