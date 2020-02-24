Воспитанник «Динамо» перешёл в словенский клуб «Целе»

Полузащитник московского «Динамо» Валентин Зехов перешёл в «Целе», сообщается на официальном сайте словенского клуба.
Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал со словенцами контракт до 31 декабря 2022 года.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Целе».
18-летний Зехов является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах молодёжного первенства России (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.
«Целе», набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице словенского национального чемпионата. Лидером турнира является люблянская «Олимпия» (43).
Клуб «Целе» был образован в 1919 году. Главным достижением клуба является победа в Кубке Словении в 2005 году.
- 24 февраля 2020
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:43
-
18:31
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20