Воспитанник «Динамо» перешёл в словенский клуб «Целе»

Полузащитник московского «Динамо» Валентин Зехов перешёл в «Целе», сообщается на официальном сайте словенского клуба.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал со словенцами контракт до 31 декабря 2022 года.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Целе».

18-летний Зехов является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах молодёжного первенства России (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.

«Целе», набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице словенского национального чемпионата. Лидером турнира является люблянская «Олимпия» (43).

Клуб «Целе» был образован в 1919 году. Главным достижением клуба является победа в Кубке Словении в 2005 году.