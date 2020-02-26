Ракитич — о составе «Барселоны»: о нехватке состава было известно тем, кто отвечает за это

Полузащитник Иван Ракитич поделился мнением о составе «Барселоны» после потери игроков в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

«Не хватает ли нашей команде глубины состава? Да, но это уже было известно тем, кто отвечает за это. Решение такое, какое есть. Ответная игра будет не менее важной, поэтому все те, кто есть в составе, объединят свои усилия.

Мы знали, что матч будет трудным. Тяжело играть с командой, которая так обороняется. Мы допустили одну ошибку, из-за которой они забили», — приводит слова Ракитича Marca.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» состоится 18 марта. Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу». Из-за дисквалификации в матче не смогут принять участие полузащитники каталонского клуба Серхио Бускетс и Артуро Видаль.