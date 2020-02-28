«Спартак» разгромно проиграл «Динамо» в дерби «молодёжек»

В 20-м туре молодёжного первенства России «Динамо» принимало «Спартак». Московское дерби прошло на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершилось со счётом 5:2.
На 21-й минуте гости вышли вперёд усилиями полузащитника Константина Шильцова. Хозяева ответили уже спустя три минуты – пенальти реализовал защитник Илья Калачёв. На 35-й минуте бело-голубые забили вновь – отличился хавбек Максим Данилин. В начале второго тайма, на 56-й минуте, «Спартак» сравнял счёт усилиями оформившего дубль Шильцова. В дальнейшем забивало только «Динамо». На 60-й минуте точным ударом отметился нападающий Константин Тюкавин, спустя семь минут с пенальти отличился полузащитник Роман Денисов, а в добавленное время он оформил дубль, также реализовав одиннадцатиметровый удар.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2019/2020
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