Лэмпард — о возможной продаже Аррисабалаги: всё это нонсенс и чушь

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи, согласно которым лондонцы хотят продать голкипера Кепу Аррисабалагу. Ранее появилась информация об интересе «Челси» к вратарю «Атлетико» Яну Облаку. По данным ряда СМИ, «Челси» якобы предложил обменять Аррисабалагу на Облака с доплатой.

«Всё это нонсенс и чушь. Я постоянно слышу какие-то неверные слухи, когда тот или иной игрок оказывается на скамейке запасных. Я лишь сейчас думаю о следующем матче и не придаю значения подобным разговорам», — сказал Лэмпард во время пресс-конференции.

Вратарь сборной Испании в последнее время стал запасным в лондонском клубе. Кепа оставался на скамейке запасных в пяти последних матчах.

Главный тренер «Челси» фактически прямо выражал недовольство работой Кепы на тренировках. Англичанин говорил, что испанскому вратарю необходимо лучше проявлять себя во время подготовки к матчам. В последнее время место в старте «Челси» получал 38-летний Вилли Кабальеро.