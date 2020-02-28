Лэмпард — о возможной продаже Аррисабалаги: всё это нонсенс и чушь

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард опроверг слухи, согласно которым лондонцы хотят продать голкипера Кепу Аррисабалагу. Ранее появилась информация об интересе «Челси» к вратарю «Атлетико» Яну Облаку. По данным ряда СМИ, «Челси» якобы предложил обменять Аррисабалагу на Облака с доплатой.
«Всё это нонсенс и чушь. Я постоянно слышу какие-то неверные слухи, когда тот или иной игрок оказывается на скамейке запасных. Я лишь сейчас думаю о следующем матче и не придаю значения подобным разговорам», — сказал Лэмпард во время пресс-конференции.
Вратарь сборной Испании в последнее время стал запасным в лондонском клубе. Кепа оставался на скамейке запасных в пяти последних матчах.
Главный тренер «Челси» фактически прямо выражал недовольство работой Кепы на тренировках. Англичанин говорил, что испанскому вратарю необходимо лучше проявлять себя во время подготовки к матчам. В последнее время место в старте «Челси» получал 38-летний Вилли Кабальеро.
- 28 февраля 2020
-
18:11
-
18:03
-
17:50
-
17:47
-
17:43
-
17:33
-
17:29
-
17:21
-
17:13
-
17:13
-
16:55
-
16:13
-
16:07
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:05
-
14:58
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:38
-
14:08
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:25Маминов намерен подать на «Актобе» в суд Эксклюзив