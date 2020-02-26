Луис Энрике обеспокоен нехваткой игровой практики у Ариссабалаги в «Челси»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике обеспокоен ситуацией голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги, утверждает AS. Вратарь сборной Испании в последнее время стал запасным в лондонском клубе.
Кепа оставался на скамейке запасных в пяти последних матчах. Подобная ситуация не радует наставника испанцев перед стартом чемпионата Европы 2020 года.
Аррисабалага стал основным голкипером национальной команды, выиграв конкуренцию у вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Но такой выбор делал предыдущий наставник испанцев — Роберто Морено.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард фактически прямо выражал недовольство работой Кепы на тренировках. Англичанин говорил, что испанскому вратарю необходимо лучше проявлять себя во время подготовки к матчам. В последнее время место в старте «Челси» получал 38-летний Вилли Кабальеро.
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