Девятилетний мальчик из Самары встретился с Черчесовым и Симоняном в Доме футбола

Сегодня, 28 февраля, столичный Дом футбола посетил девятилетний мальчик из Самары Дима Тулгаев, который известен выступлением на проекте Первого канала «Лучше всех», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Футбольные знания Димы в программе проверяли телекомментатор Георгий Черданцев и народный артист России Олег Газманов. Юный болельщик тогда без запинки рассказал, кто и в каком году выигрывал чемпионаты мира, легко назвал дни рождения известных игроков и вспомнил самые знаковые голы современности.

В Доме футбола Дима встретится с главным тренером национальной команды России Станиславом Черчесовым и первым вице-президентом РФС Никитой Симоняном.

«Я уже приезжал в Санкт-Петербург, где встречался с Сергеем Семаком и Артёмом Дзюбой. Перед поездкой в Москву очень волновался, ведь никогда раньше не видел Станислава Саламовича Черчесова. Но он оказался самым обычным человеком, с которым было очень интересно пообщаться. Я даже задал ему несколько вопросов, на которые он ответил. А встреча с Никитой Павловичем Симоняном вообще стала для меня сюрпризом. Даже не мог представить, что такое возможно. Спасибо всем, кто организовал эту поездку в Москву», — сказал Тулгаев.