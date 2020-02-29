«Зенит» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 29 февраля в 19:00

Сегодня, 29 февраля, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч 20-го тура РПЛ. «Зенит» будет принимать «Локомотив», матч будет проходить на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Команды уже встречались в первом круге РПЛ. Тогда «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга в 19 турах набрал 45 очков. «Локомотив» находится на пятом месте с 34 очками в 19 турах.