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«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Рубин»: составы команд на матч 20-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и казанского «Рубина» на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 марта, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Чуперка, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Карасёв, Хосонов, Кардозу, Мамтов, Федчук.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Евтич, Пабло Сантос, Нильсен, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Бакаев, Макаров, Самошников, Давиташвили.

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