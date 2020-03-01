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В матче Примеры впервые за 6 лет на поле вышли 22 испанца

В матче Примеры впервые за 6 лет на поле вышли 22 испанца
Футбол / Испания 0

В 20-м туре Примеры «Атлетик» Бильбао встречался с «Вилярреалом». Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» и завершилась победой «львов» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Франсиско Торреса. Ещё один одиннадцатиметровый спустя 10 минут не реализовал Иньяки Уильямс.

В стартовом составе «Атлетика» и «Вильярреала» на поле вышли 22 испанца. Подобное в матче Примеры в последний раз происходило в августе 2014 года — во встрече «Эйбар» – «Реал Сосьедад».

«Атлетик» набрал 34 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда из Страны Басков прервала серию поражений из четырёх матчей. «Вильярреал» (38) находится на 8-м месте.

Испания - Примера. 26-й тур
01 марта 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Гарсия – 56' (пен)
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