В матче Примеры впервые за 6 лет на поле вышли 22 испанца

В 20-м туре Примеры «Атлетик» Бильбао встречался с «Вилярреалом». Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» и завершилась победой «львов» со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 56-й минуте забил Рауль Гарсия, который реализовал пенальти, назначенный после игры рукой Франсиско Торреса. Ещё один одиннадцатиметровый спустя 10 минут не реализовал Иньяки Уильямс.
В стартовом составе «Атлетика» и «Вильярреала» на поле вышли 22 испанца. Подобное в матче Примеры в последний раз происходило в августе 2014 года — во встрече «Эйбар» – «Реал Сосьедад».
«Атлетик» набрал 34 очка в 26 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. Команда из Страны Басков прервала серию поражений из четырёх матчей. «Вильярреал» (38) находится на 8-м месте.
- 1 марта 2020
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