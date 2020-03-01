Жота ударом с метра сравнял счёт в матче с «Тоттенхэмом»

Португальский нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота сравнял счёт в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 2:2, идёт 2-й тайм).

Жота отличился ударом с одного метра, замкнув прострел.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Кевин Френд.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».



«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» (39) — на 8-м месте.