Орье классным ударом в угол вывел «Тоттенхэм» вперёд в матче с «Вулверхэмптоном»

Ивуарийский защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (в данный момент счёт 2:1, перерыв).

Орье отличился в концовке первого тайма. Он получил передачу от Деле Алли, ворвался в штрафную площадь, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживает встречу арбитр Стюарт Атвелл. Ему ассистируют судьи на линиях Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный судья — Кевин Френд.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».



«Тоттенхэм Хотспур», набрав 40 очков, занимает шестое место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» (39) — на 8-м месте.