Старридж покинул «Трабзонспор» спустя полгода после перехода

«Трабзонспор» расстался с нападающим Дэниелом Старриджем, сообщает Sky Sports со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что 30-летний футболист отказался от выплаты отступных за досрочный уход из команды. Таким образом, Дэниел приобрёл статус свободного агента и отныне имеет право подписать соглашение с любым клубом.
Старридж перешёл в «Трабзонспор» летом прошлого года, заключив контракт на один сезон. Турецкому клубу форвард достался бесплатно, поскольку к тому моменту истекло его соглашение с «Ливерпулем», за который он выступал на протяжении шести лет. Ранее Дэниел также защищал цвета «Болтона», «Челси» и «Манчестер Сити», воспитанником которого является. В сборную Англии вызывался с 2011 по 2017 год.
В нынешнем сезоне Старридж провёл 11 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился 4 голами (2 – с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.
- 2 марта 2020
-
13:21
-
13:20
-
13:07
-
12:53
-
12:26
-
12:00
-
11:56
-
11:21
-
11:02
-
10:57
-
10:23
-
10:15
-
10:03
-
09:53
-
09:52
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:16
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:29
-
06:17
-
06:01
-
04:11
-
03:59
-
03:38
-
03:18
-
02:17
-
02:02
-
01:45
-
01:31
-
01:20