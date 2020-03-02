Старридж покинул «Трабзонспор» спустя полгода после перехода

«Трабзонспор» расстался с нападающим Дэниелом Старриджем, сообщает Sky Sports со ссылкой на пресс-службу турецкого клуба.



Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что 30-летний футболист отказался от выплаты отступных за досрочный уход из команды. Таким образом, Дэниел приобрёл статус свободного агента и отныне имеет право подписать соглашение с любым клубом.



Старридж перешёл в «Трабзонспор» летом прошлого года, заключив контракт на один сезон. Турецкому клубу форвард достался бесплатно, поскольку к тому моменту истекло его соглашение с «Ливерпулем», за который он выступал на протяжении шести лет. Ранее Дэниел также защищал цвета «Болтона», «Челси» и «Манчестер Сити», воспитанником которого является. В сборную Англии вызывался с 2011 по 2017 год.



В нынешнем сезоне Старридж провёл 11 матчей в чемпионате Турции, в которых отметился 4 голами (2 – с пенальти) и получил 1 жёлтую карточку.