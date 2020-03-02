Сафонов: главное, чтобы во время Суперкубка в Казани не было ЧМ по водным видам спорта

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение УЕФА о проведении матча за Суперкубок УЕФА в Казани в 2023 году.

«Самое главное, чтобы в это время в Казани не проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Представляете, идёт матч, а рядом с трамлина прыгают. Футбольные фанаты из Европы не поймут. А если серьёзно, то это решение, конечно, повысит престиж российского футбола. Чем больше таких зрелищ для болельщиков, тем лучше. Лучше я такой футбол посмотрю, чем «Тамбов» — «Оренбург» в Нижнем Новгороде.



Казани не сложно будет провести матч такого уровня. В этом городе богатый опыт – те же матчи ЧМ-2018 и Кубок конфедераций по футболу. Также уверен, что матч пройдёт на стадионе команды РПЛ, а не ФНЛ. «Рубин» не должен вылететь», — приводит слова Сафонова сайт телекомпании «Новый Век».