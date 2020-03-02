Госпитализированы 24 человека, контактировавшие с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС

Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с сотрудником Российского футбольного союза (РФС) Давидом Беровым, сообщает телеграм-канал РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.



Ещё 83 человека находятся на карантине после контактов с Беровым.

Ранее сообщалось, что у россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса. Предположительно речь шла о сотруднике РФС Давиде Берове. Позже Беров сообщил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.