Госпитализированы 24 человека, контактировавшие с заболевшим коронавирусом сотрудником РФС
Госпитализированы 24 человека, которые контактировали с сотрудником Российского футбольного союза (РФС) Давидом Беровым, сообщает телеграм-канал РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Ещё 83 человека находятся на карантине после контактов с Беровым.
Ранее сообщалось, что у россиянина, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса. Предположительно речь шла о сотруднике РФС Давиде Берове. Позже Беров сообщил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник в более чем 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тыс. заболевших, из них 3000 скончались.
Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением
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