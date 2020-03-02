Уинкс — о матче с «Вулверхэмптоном»: это было одно из лучших выступлений «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс прокомментировал результат 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).



«Это была странная игра, мы отлично выступали. В первом тайме мы контролировали ситуацию. Всё выглядело так, будто никакой другой исход, кроме победного, не был у нас в планах. Это, вероятно, одно из лучших выступлений «Тоттенхэма» в сезоне. Мы сделали всё, что говорил главный тренер. Мы были агрессивны, владели мячом и создавали опасные моменты. Ужасно, что мы проиграли. Мы тяжело перенесли это поражение», — приводит слова Уинкса официальный сайт «Тоттенхэма».



«Вулверхэмптон» набрал 42 очка, обогнал «Тоттенхэм Хотспур» (40) и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.