Уинкс — о матче с «Вулверхэмптоном»: это было одно из лучших выступлений «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Уинкс прокомментировал результат 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:3).
«Это была странная игра, мы отлично выступали. В первом тайме мы контролировали ситуацию. Всё выглядело так, будто никакой другой исход, кроме победного, не был у нас в планах. Это, вероятно, одно из лучших выступлений «Тоттенхэма» в сезоне. Мы сделали всё, что говорил главный тренер. Мы были агрессивны, владели мячом и создавали опасные моменты. Ужасно, что мы проиграли. Мы тяжело перенесли это поражение», — приводит слова Уинкса официальный сайт «Тоттенхэма».
«Вулверхэмптон» набрал 42 очка, обогнал «Тоттенхэм Хотспур» (40) и поднялся на 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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