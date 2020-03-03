Матч «Ювентус» — «Интер» может состояться 9 марта

Руководство Федерации футбола Италии и Серия А договорились о внесении очередных изменений в расписание чемпионата Италии.

Представители клубов и руководители итальянского футбола пришли к выводу, что шесть матчей 26-го тура Серии А, которые отменили из-за вспышки коронавируса на севере страны, должны быть сыграны в марте, а не 13 мая, как планировалось сразу после отмены, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом скорее всего, матчи пройдут без зрителей. Расписание матчей других туров также будет сдвинуто, чтобы завершить розыгрыш Серии А к 24 мая.

Таким образом, матч «Сампдория» — «Верона» пройдёт 7 марта, 8 марта состоится матч «Удинезе» — «Фиорентина», 9 марта «Милан» примет «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, а «Сассуоло» — «Брешию». Центральный матч тура между «Ювентусом» и «Интером» также пройдёт 9 марта.