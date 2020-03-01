Президент Серии А: «Интер» отказался перенести матч с «Ювентусом» на понедельник

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино заявил, что руководство «Интера» отказалось перенести матч 26-го тура чемпионата страны с «Ювентусом» на понедельник, 2 марта. Напомним, ранее генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта выступил с критикой переноса матчей из-за коронавируса.
«Вместе с исполнительным директором Серии А Луиджи Ди Сьерво мы предложили „Интеру“ перенести матч с „Ювентусом“ на вечер понедельника, чтобы на матче могли присутствовать зрители. „Интер“ категорически отказался от этого предложения, поэтому руководство клуба должно нести ответственность за свои решения, а не говорить об искажении турнира и его потерях.
Маротта защищает интересы „Интера“, ну а я должен заботиться об общих интересах всех в Серии А, что, к сожалению, означает ежедневные конфликты интересов с каждым клубом. Призываю всех думать об общих интересах лиги, а не об отдельных клубах», — приводит слова Даль Пино La Gazzetta dello Sport.
- 1 марта 2020
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